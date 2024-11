Need ravimid võivad vähendada dementsuse riski

Uurijad rõhutavad, et kuigi otsest põhjuslikku seost ravimite ja dementsuse vahel pole tõestatud, viitab uuring, et südamehaigused võivad soodustada ka kognitiivset langust. Samas leiti, et vereliistakutevastased ravimid võivad suurendada dementsuse riski 13–25 protsenti, võimalik, et suurenenud ajumikroverejooksude tõttu.