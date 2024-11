WHO säilitab m-poksi epideemia kõrgeima häiretaseme

WHO sõnul on otsuse aluseks juhtumite arvu suurenemine, haiguse geograafiline levik, väljakutsed kohapeal ning vajadus koordineeritud rahvusvahelise reageerimise järele. WHO peadirektor kinnitas, et olukord vastab rahvatervise hädaolukorrale, mis kuulutati esmakordselt välja 14. augustil.