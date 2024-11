Eestlaste suutervis on seotud nii haridustaseme, palga kui elukohaga

Uuring kinnitas, et nagu kõikjal maailmas, mõjutavad haridus, sissetulek ja elukoht oluliselt inimese suutervisega seotud käitumist. Uuringu üks autoritest, Tartu Ülikooli suu- ja hambahaiguste nooremteadur Marjo Sinijärv ütles, et naistel ja noorematel täiskasvanutel on rohkem parema suutervisega seotud harjumusi kui meestel ja eakatel. «Teadlikum suutervisealane käitumine on seotud kõrgema haridustaseme, kõrgema sissetuleku ja elukohaga suuremates linnades, eriti Tallinnas. Mida rohkem inimesel on parema suutervisega seotud käitumisviise ja mida lihtsam tal on nii majanduslikult kui geograafiliselt hambaravi teenustele ligi pääseda, seda paremini ta oma suutervist hindab.»