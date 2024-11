AVASTUS Vererõhuravim võib vananemist aeglustada

Varasemad uuringud on näidanud, et rilmenidiin jäljendab rakutasandil kaloripiirangu mõju, mis on loomkatsetes eluiga pikendanud. Kuigi pole veel selge, kas see avaldub vananemisvastast mõju ka inimestele, on teadlaste eesmärk leida viise, kuidas saavutada kaloripiirangu eeliseid ilma selle rangete piiranguteta, vahendab Science Alert.