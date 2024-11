Väikelapse palaviku alandamine kodus: kas tohib teha viinasokke või katta paksu tekiga?

Koduapteegis olgu nii ibuprofeen kui paratsetamool

Sokk jagab, et vähem levinud teadmine on, et kõikidel inimestel ei pruugi paratsetamool temperatuuri alandada. «Sellisel juhul tasub toimeainet vahetada ja proovida näiteks ibuprofeeni,» selgitab proviisor.

Vedeliku tarbimine on palavikus lapsele äärmiselt oluline. «Peamine on, et laps jooks. Parim valik on jahe vesi, aga sobivad kõik jahedad joogid-söögid, peaasi et lapsele maitseks.» On tavaline, et enamasti haige laps süüa ei taha – oluline on, et organism saaks piisavalt vedelikku. «Haigele lapsele sobivad väga hästi erinevad supid – sealt saab korraga ka vedeliku kätte. Kuid siis kindlasti jahedana, mitte kuumana,» juhendab Sokk.