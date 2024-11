Kosmoses saavad rakud supervõime

Mayo kliiniku teadlaste juhitud uuringust selgus, et kosmoses viibimine parandas märkimisväärselt tüvirakkude paljunemisvõimet. Uuriti täiskasvanute tüvirakke, mis on vähem mitmekesised kui embrüonaalsed tüvirakud, kuid mida kasutatakse laialdaselt haiguste raviks. Kui neid rakke kasvatati kosmoses, muutusid need immuunsüsteemi reguleerimisel ja põletike vähendamisel veel tõhusamaks, vahendab Science Alert.