Allergiat võib põhjustada kodus peituv levinud probleem

Kodudes kasvavad mikroskoopilised seened on probleemiks, sest need võivad vallandada astmat ja muid allergiaid. Kuid oma töös bioloogina pole ma siiani kohanud veenvaid teaduslikke tõendeid, et siseruumide hallitus oleks seotud muude raskete haigustega.

Mis on hallitus?

Hallitus on mikroskoopiline seen, mis kasvab kõigel. See võib tunduda liialdusena, kuid valige ükskõik milline materjal ja seal on hallitus – alates teie toataime lehtedest kuni sahvririiulil olevate teraviljadeni, samuti on see maapinnal igas mullatükis. Hallitus moodustab laike hoonete välispindadel, kasvab pragudes betoonradadel ja elab isegi rahumeelselt meie kehal.