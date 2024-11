Ka ilma nikotiinita e-sigaretid on ohtlikud. Loe miks

Uuringus osales 31 tervet inimest, sealhulgas suitsetajad ja e-sigarettide kasutajad, ning tulemusi võrreldi 10 mittesuitsetajaga. Osalejate vereringet ja hapnikutaset veres hinnati MRI-skaneeringute ning femoraalarteri verevoolu kiiruse mõõtmisega. Tulemustest selgus, et e-sigarettide aur põhjustas arteriaalse verevoolu languse, isegi kui aur ei sisaldanud nikotiini. Suurim vereringe vähenemine ilmnes siiski nikotiiniga e-sigarettide puhul.

Juhtivteadur Dr. Marianne Nabbout märkis, et e-sigarette on turundatud kui ohutumat alternatiivi, kuid uuring näitab, et nende kasutamine võib põhjustada akuutseid muutusi veresoontes ja potentsiaalselt viia krooniliste veresoonkonnahaigusteni.