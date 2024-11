AVASTUS Petuskeemide ohvreid võib ähvardada tõsine haigus

Uuringu autorid uurisid, kas rahalise ärakasutamise ohvriks langemise tõenäosus võib prognoosida tulevast kognitiivst langust. Eelnevad uuringud toetavad seda ideed, kuid seosed rahalise haavatavuse ja ajupiirkondade kahjustumise vahel on seni olnud piiratud, vahendab The Conversation.

Teadlased uurisid entorhinaalse ajukoore paksuse ja rahalise haavatavuse seost 97 kognitiivsete häireteta täiskasvanul vanuses 52–83. Entorhinaalne ajukoor on oluline, kuna see vahendab suhtlust hipokampuse ja eesajukoore vahel, mis vastutavad mälu ja hinnangute eest. Uuringus ilmnes, et õhem entorhinaalne ajukoor oli seotud suurema rahalise haavatavusega, kuid ei tuvastatud seoseid teiste otsustusvõimega seotud ajupiirkondadega.