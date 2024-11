Eluohtliku nahahaiguse vastu leiti lõpuks ravi

Infektsioon, mida nimetatakse toksiliseks epidermaalseks nekrolüüsiks (TEN), algab sageli kahjutu lööbena, kuid kiiresti võib enam kui 30 protsenti kehapinnast kattuda villidega ja nahk koorub maha. Protsess algab tavaliselt näo ja rindkere piirkonnast ning levib edasi suu, silmade ja suguelundite piirkonda. Haigus võib viia infektsioonide, organipuudulikkuse ja kopsupõletikuni, kusjuures kolmandikul juhtudest on see surmav. Ellujäänutel kulub taastumiseks kuid ning ravi sarnaneb põletushaavade ravimisega.

TEN on organismi immuunvastus ravimitele ja on väga haruldane, mõjutades igal aastal 1–2 miljonit inimest üle maailma. Haigust on seostatud enam kui 200 ravimiga ning see võib esineda igas vanuses ja kõigi rahvuste hulgas. See on siiski sagedasem naistel ja 100 korda levinum HIV-positiivsete seas.