TAI: Südamelihase infarkti haigestumine vähenes

Valu rinnus on kõige sagedam infarkti sümptom.

2023. aastal registreeriti müokardiinfarktiregistri andmetel 2487 südamelihase infarkti haigestumist, mis on eelneva aastaga võrreldes 141 võrra vähem. Vähenemine on toimunud enam korduvate infarktide arvelt, aga vara on öelda, kas muutus näitab head haiglajärgset infarktikäsitlust ja jääb püsima.