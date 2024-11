AVASTUS Vanem saab lihtsal moel tugevdada suhet lapsega

Ajakirjas Development and Psychopathology avaldatud uuringus osales 62 ema vanuses 23–44 eluaastat, kelle imikud olid kolme kuni üheksa kuu vanused. Emasid filmiti viie minuti jooksul loomulikus suhtluses oma beebiga, et analüüsida, kui täpselt nad viitasid lapse sisemisele kogemusele (nt mõtted, tunded, soovid ja tajud). Lisaks koguti imikutelt süljeproovid, et mõõta oksütotsiini taset.

Tulemused näitasid positiivset seost ema lapsekesksete kommentaaride ja imiku oksütotsiinitaseme vahel. Uuringu peamine autor dr Kate Lindley Baron-Cohen selgitas, et varasemad uuringud on näidanud, et ema tundlikkus lapse mõtete ja tunnete suhtes esimesel eluaastal prognoosib lapse sotsiaalset ja emotsionaalset arengut pikaajaliselt. Esimest korda avastati aga, et ema kommentaarid lapse mõtete ja tunnete kohta on otseselt seotud lapse oksütotsiinitasemega, mis viitab sellele, et oksütotsiin reguleerib laste varajast sotsiaalset kogemust.