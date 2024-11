Kust saab erakorralist hambaravi?

Kõik sõltub probleemist ja selle ulatusest – kas suus on äge põletik, lahtine haav, tugev hambavalu, murdunud hammas või on hammas välja tulnud.

Tähtis on säilitada rahu ja selgitada välja, mis täpselt muret teeb. Kui suus on äge põletik, tuleks võtta valuvaigistit ja pöörduda hambaarsti poole.

Kui hammas on murdunud või välja tulnud, tuleks see üles otsida ja võimalusel suhu tagasi panna. Kui hammas on määrdunud, loputage seda ettevaatlikult füsioloogilise lahuse, pastöriseeritud piima või külma veega. Kui neid vedelikke pole saadaval, võib kasutada kannatanu sülge hamba puhastamiseks. Kuni hambaarsti juurde jõudmiseni tuleks hammast hoida kas suus, süljetopsis või füsioloogilises lahuses. Kui tegemist on lahtise haavaga, tuleks see ettevaatlikult veega puhastada. Ärge katsuge traumeeritud piirkonda keele või sõrmega. Pöörduge kiiresti hambaarsti poole, kes annab teile vältimatu abi ja edasised ravisuunised. Täpsema info käitumiseks hambatraumade korral leiate siit.