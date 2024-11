AIDSi vastu võitlemise päeva puhul kutsutakse tasuta testima Narvas ja Tallinnas

Testimine võtab aega 5–10 minutit ja selleks võetakse näpuotsast vereproov. Tulemuse saab teada kohapeal ja ühe vereloovutusega saab end testida ka süüfilise, hepatiit B ja hepatiit C suhtes.

2024. aasta kümne kuuga on Eestis HIV-nakkus diagnoositud 118 inimesel ja HIV-tõbi/AIDS seitsmel inimesel. 2023. aasta esimesel kümnel kuul olid vastavad näitajad 161 ja seitse. Maailmas on HIV-nakkusega inimesi praegu 39,9 miljonit, neist 53 protsenti on naised ja tüdrukud. Uusi juhtumeid lisandus aastaga 1,3 miljonit ning AIDSi tõttu suri 630 000 inimest. Rohkem statistikat leiab siit.