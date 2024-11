Eesti küberekspertide abiga loodud lahendus aitab kaasa vähiravi arengule

Lisaks Eesti küberekspertidele kuuluvad uurimisrühma Saksamaa teadlased LMU Müncheni ülikoolist ja Itaalia teadlased Agostino Gemelli ülikooli polikliiniku sihtasutusest IRCCS. Müncheni kiiritusravi kliiniku asejuhataja, professor dr Stefanie Corradini sõnul toob lahendus erilist kasu neerupealise kasvajaga patsientidele, kes läbivad kiiritusravi. «Projekti eesmärk on mõista paremini riskitegureid ja töötada välja minimaalsete kõrvaltoimetega sobivaid ravimeetodeid, et parandada patsientide ellujäämismäära ja elukvaliteeti,» ütles ta.

Projekti juhi ja LMU Müncheni ülikooli teadusuuringute juhataja Hendrik Ballhauseni sõnul on uurimisrühm loonud turvalise arvutivõrgu, kasutades uudset krüptograafia meetodit, mille abil töödeldakse andmeid mitme osapoole vahel turvaliselt. «Ükski osapool ei pääse teise andmetele ligi. Lõpuni krüpteeritud arvutused andmeosadega toimuvad võrguüleselt. Ühtlasi on arvutivõrgu süsteem kontrollitud ja matemaatiliselt tõestatud: võimalik on näha ainult ühisarvutuse tulemust ning mitte kunagi individuaalsete patsientide andmeid,» selgitas Ballhausen.