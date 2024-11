Ajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud uuringutulemused annavad lootust transtüretiin-amüloidoosi (ATTR) põdevatele patsientidele. See haigus põhjustab vääralt struktureeritud transtüretiini valgu (amüloidi) kuhjumist südames, mis võib viia südamepuudulikkuse sümptomiteni.