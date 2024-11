Insuldijärgne taastumine võib sõltuda just sellest

​Texase A&M ülikooli teadlased on leidnud, et loomulik hormoon, mida manustatakse otse seedetrakti, võib vähendada insuldijärgset kognitiivset kahjustust. Uuring kinnitab seost soolestiku ja aju tervise vahel ning avab võimalusi insuldi järelmõjude leevendamiseks.