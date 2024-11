Verevarud on kriitilises seisus

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep kutsub üles kõiki doonoreid vereannetusele. «Praegu on B reesusnegatiivse veregrupi varud väga kriitilises seisus ning kiirelt vähenevad ka A reesusnegatiivse ja A reesuspositiivse veregruppide varud. Kõikide doonorite panus on elupäästva kaaluga, sest hetkel on haiglates mitu patsienti, kelle elud sõltuvad just doonorite vereannetusest,» ütles Lellep ning lisas: «Võta sõber kaasa ja tehke üheskoos veel enne kaunist advendiaega abivajajatele suurim kingitus ning kinkige neile elupäevi juurde!»