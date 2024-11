Peaasi.ee vaimse tervise kohvikute võrgustik laieneb Rakverre

Laupäeval, 30. novembril toimuvad Peaasi.ee vaimse tervise kohvikud kaheksas Eesti linnas: Paide, Tallinna, Tartu, Viljandi, Pärnu, Põlva, Kuressaare ja Rakvere. Alates novembrist on kaetud seega peaaegu pooled maakonnakeskused, kus iga kuu viimasel laupäeval kindlatel kellaaegadel ootavad vaimse tervise esmaabi läbinud vabatahtlikud, et olla olemas ja kuulata, vajadusel edasi aidata. Täpsed kellaajad ja vabatahtlike keeleoskused on leitavad Peaasi.ee kodulehelt.

«Aasta alguses sai pandud eesmärk, et avame sel aastal kohvikud kolmes uues asukohas. Nüüd olemegi sinna jõudnud, et Järvamaa, Põlvamaa ning nüüd ka Lääne-Virumaa inimestel on oma maakonnakeskuses võimalus minna vaimse tervise teemade kohta rohkem uurima või ka oma mure jagama,» rääkis Peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv.

Peaasi.ee on vaimse tervise kohvikute kontseptsiooni arendanud alates 2021. aastast ning regulaarselt on kohvikud tegutsenud 2023. aasta jaanuarist kui koostöös Reval Cafega tehti iga kuu viimasel laupäeval kohvikuid Tallinnas ja Tartus. Kahe aastaga on võrgustik laienenud kaheksa linnani ning selle ajaperioodi jooksul on kohvikut külastanud umbes 500 inimest, kellele on pakutud informatsiooni, tuge, nõu või lihtsalt toetavat vestlus.

«Laienemine on ühest küljest olnud kindlasti strateegiline – ikka vaatame Eesti kaarti ja üritame katta erinevaid piirkondi. Kuid põhilise kaalu annab ikkagi kohalik kogukond ning selle piirkonna vabatahtlikud, kelle valmisolek, kohviku käivitamise tahe ning ka jätkusuutlik plaan selle vedamiseks, saavad määravaks laienemise otsuste tegemisel,» lisab Liiv, kes on kogu projekti selle algusest alates vedanud.

Vaimse tervise kohvikus olevad vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Vabatahtlikud istuvad eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas».

Kohvikud kannavad ka infokeskuse rolli ning sealt saab kaasa võtta ärevuse, depressiooni, une ja vaimse tervise esmaabi töövihikuid. Vabatahtlikud on valmis vaimse tervise teemade kohta peamist infot jagama ning edasi suunama.

Vaimse tervise kohvikute lisainfo: https://peaasi.ee/vaimse-tervise-kohvik/.

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas.