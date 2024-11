Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku konverentsil räägitakse suitsidaalsusest

Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik kui õppiv ja õpetav haigla annab konverentsiga oma panuse psühhiaatria eriala ja sellega piirnevate erialade kolleegide koolitusse. «Eriti hea meel on, et meie auditooriumiga on liitunud rohkelt koolipsühholooge ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste,» ütles psũhhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsoo. Ta lisas: «Traditsiooniks on saanud, et igal aastal käsitleme põhjalikumalt ühte konkreetset teemat psühhiaatrias ja sel aastal on selleks teemaks suitsidaalsus. Eestis katkeb igal aastal suitsiidi läbi ligi kahesaja inimese elutee, seda on kordades rohkem, kui nõuavad autoõnnetused või tulekahjud.»