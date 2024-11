Euroopas on sagenenud ohtlik terviseprobleem

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkondlik büroo ja ECDC avaldasid koostöös 2024. aasta HIV/AIDSi järelevalve aruande . Selle kohaselt on alates epideemia algusest 1980. aastate alguses Euroopa piirkonnas diagnoositud HIV rohkem kui 2,6 miljonil inimesel, sealhulgas üle 650 000 juhtumi Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP).

2023. aastal raporteeriti 47 WHO Euroopa piirkonna riigis peaaegu 113 000 uut HIV-diagnoosi, mis on 2,4 protsenti rohkem kui eelneval aastal.

21 riigis täheldati HIV-diagnooside arvu kasvu, kusjuures mitmed riigid teatasid viimase kümnendi kõrgeimatest näitajatest. Kasv on osaliselt seotud testimise intensiivistumisega.

Hinnanguliselt teab kogu Euroopa piirkonnas oma HIV nakkusest vaid 70 protsenti HIViga elavatest inimestest. EL/EMPs on see näitaja 92 protsenti, kuid Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias jääb see alla 60 protsendi. Olukord rõhutab vajadust uuenduslike testimisstrateegiate ja teavitustegevuse järele.