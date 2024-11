See nipp aitab toidu maitset paremini tunda

Kliinik 32 hambaarst dr Triin Linnamägi märgib, et üks asi on see, kui inimene õpib aja jooksul nautima vürtsikamat toitu, mis pakub maitseelamusi ning ei kujuta tervisele kahju. «Teine asi on aga ajas kasvav harjumus järjest rohkem soola või suhkrut toidu sisse panna, millel on juba tõestatud mõju tervisele. Sealhulgas on iga lisanduv lusikatäis suhkrut kahjulik hammastele,» rõhutab hambaarst.