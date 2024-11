PÖÖRANE LEIUTIS Pisikesed käed haaravad koroonaviirusest kinni ega lase seda rakkudesse

Koroonaviirus. Pilt on illustratiivne.

Illinoisi ülikooli teadlased on välja töötanud DNAst valmistatud nanorobootilise «käe», mida nimetatakse NanoGripperiks ehk nanohaarajaks. See neljasõrmelisest ja peopesast koosnev struktuur, mis on volditud ühest DNA tükist, suudab tuvastada COVID-19 tekitavat viirust ja takistada selle osakestel rakkudesse sisenemist. Uuringut juhtis bio- ja keemiatehnika professor Xing Wang ning tulemused avaldati ajakirjas Science Robotics.