Apteeker selgitab: millisest ninaspreist võib tekkida sõltuvus ja millega alandada palavikku

Ravimeid haiguste ennetamiseks võtta ei tasu

Üleannustamise ja kõrvaltoimeteni võib viia see, kui palavikualandajaid võetakse korraga mitmest preparaadist teadmatusest, et need sisaldavad sama toimeainet. «Tähelepanelik tasub olla erinevate komplekspreparaatide, ka niinimetatud kuumade jookide kasutamisel. Need sisaldavad üsna suurtes kogustes paratsetamooli. Seega tuleb jälgida, et mitte ületada päevast maksimumi, mis on neli grammi. Samuti sisaldavad kompleksravimid nohuravimit, mida inimene tihti juba kasutab ka eraldi, näiteks tabletina. Tegelikult ei tohi neid aga koos võtta. Mõned komplekspreparaadid sisaldavad ka köhapärssijat, mida ei tohi kasutada rögase köha korral – pannes kinni köharefleksi, jääb röga bronhidesse kinni. See omakorda võib tekitada suuremaid terviseprobleeme. Komplekspreparaate soovitan võtta vaid siis, kui on tõesti kaetud kõik need sümptomid ning teisi ravimeid sellega koos ei manustata. Vastasel juhul on mõistlikum kasutada eraldiseisvaid ravimeid,» tõi Nelis välja ohud, mis kompleksravimites peituda võivad, kui neid valesti kasutada.