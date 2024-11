Armupettuse ohvriks sattuda on sel juhul eriti suur risk

Inimesed, kellel on ajukahjustus – näiteks insuldi või autoõnnetuse tagajärjel – võivad olla selliste petuskeemide suhtes eriti haavatavad. Uuringud näitavad, et neil on sageli raskem petuskeeme ära tunda ja hoiatusmärke märgata. Samas näitavad teadustööd, et kui ajukahjustusega inimesed jagavad oma kogemusi pettuse ohvriks langemisest, aitab see suurendada teadlikkust, vähendada stigmat ja ennetada tulevasi juhtumeid.