ChatGPT empaatiavõime on trikk – kuidas see inimese õnge võtab?

Kuigi selline suhtlus on kasulik ja praktiline, võib see pikemas perspektiivis mõjutada meie arusaama autentsetest inimsuhetest. Kiirete ja konfliktivabade suhtlustega harjumine võib vähendada meie kannatlikkust ja võimet lahendada reaalses elus tekkivaid arusaamatusi. Samuti tõstatab tehislik empaatia eetilisi ja filosoofilisi küsimusi, nagu teadvuse ja simulatsiooni väärtus.

Seega on oluline mõista, et need tehnoloogiad, kuigi tõhusad, on piiratud ning nende kasutamisel tuleb arvestada nii isiklike kui ka ühiskondlike mõjudega.