Karpaalkanali sündroom on neuromuskulaarne häire, mille korral surutakse kokku keskmine närv randmes. Haiguse esinemissagedus on 4–5 protsenti ning see mõjutab sagedamini naisi kui mehi, peamiselt vanuses 40–60. Raskemaid juhtumeid ravitakse sageli operatsiooniga, kuid kerge ja mõõduka karpaalkanali sündroomi puhul kasutatakse tavaliselt ravimeid ja erinevaid füsioteraapia meetodeid, näiteks külmlaserit, lahaseid ja ultraheli.