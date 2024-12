Ukraina sõda on jõudnud uude etappi. Viimastel kuudel pole asjad Ukraina jaoks hästi sujunud, kuid USA presidendi Joe Bideni administratsioon lubas Ukrainal esmakordselt tulistada USA tarnitud kauglahingrakette (Atacms) sügavale Venemaa territooriumile.

See USA poliitika muudatus aktiveeris ka Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa tarnitud relvad, mille kasutamise need riigid sidusid USA otsusega. Selle peale ähvardas Vladimir Putin viivitamatult ja allkirjastas määruse, mis langetab tuumalöögi künnist Venemaa või Valgevene vastu suunatud rünnakutele, mis kujutavad «kriitilist ohtu nende suveräänsusele või territoriaalsele terviklikkusele». Levisid teated, et Venemaa võis tulistada mandritevahelise ballistilise raketi Ukraina suunas, mis tõi kaasa spekulatsioone tuumasõja võimaliku lähenemise kohta.