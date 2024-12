VÄIKSEMAD AJUD? Tehisaru võib muuta inimkonna evolutsiooni

AI ja inimareng: kas vastastikune kasu või parasiitlus?

AI eelised kasvavad koos selle arenguga. Juba on tõendeid selle kohta, et kultuuriline teadmiste jagamine ja kirjutamine vähendasid inimeste koormust kõike meeles pidada. Selle tulemusena on inimeste ajud viimaste aastatuhandete jooksul kahanenud.