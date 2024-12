Heategevussaade «Jõulutunnel» ühendab taas jõud vähiravifondiga

Veerand sajandi jooksul on «Jõulutunnel» toonud esile ja aidanud leida lahendusi murekohtadele Eesti ühiskonnas.

«Televaatajad on olnud meie koostööpartnerite vastu erakordselt lahked ja toetanud nende tegevust probleemidele lahendusi otsides,» ütles «Jõulutunneli» produtsent ja saatejuht Margus Saar.

Vähiravifond Kingitud Elu on tema sõnul heategevussaate mõtte suurepärane edasikandja.

«Eraalgatuslikust fondist on kümne aastaga kasvanud suure ja nähtava mõjuga organisatsioon, kes lisaks abivajajate toetamisele tegeleb pidevalt ka vähiravi teema teadvustamisega. Kasvanud on paraku ka abivajajate hulk, kellele fond koos televaatajate abiga toeks saab olla,» lisas Saar.

2014. aastal loodud ja vabatahtlike annetuste toel tegutsev vähiravifond Kingitud Elu on kümne tegutsemisaasta jooksul toetanud tuhandeid Eesti peresid, aidates soetada vähihaigetele hädavajalikke kaasaegseid ravimeid ja kinkides seeläbi juurde elupäevi ning kvaliteetaega lähedaste keskel. Fondi asutaja ja juhatuse liikme Toivo Tänavsuu sõnul on fond suutnud seni toetada kõiki nende poole pöördunud abivajajaid, olenemata sellest, kui vana või noor, või kui kallis on ravi.