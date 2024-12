Kuidas stressirohke pühadeaeg lihtsamaks muuta?

Pilt on illustreeriv.

Pühadeaeg toob endaga kaasa kaunistamise, ostlemise, kokkamise ja koosviibimised, muutes aasta viimased nädalad tihedaks. Kuigi paljude jaoks on see võimalus kohtuda lähedastega ja nautida traditsioone, võib see tekitada ka stressi ja ärevust.