Miks ei tohi antibiootikumikuuri ise katkestada või pikendada?

Antibiootikumide erilisus ja nutikus tuleneb proviisori sõnul sellest, et need teevad hästi vahet bakterirakul ja inimorganismi rakkudel. «Seega suudab ravim oma toimet avaldada just sinna, kus seda vaja läheb. Paraku ei tee antibiootikumid siiski vahet headel ja halbadel bakteritel, mis tähendab, et inimorganismi normaalse mikrofloora koostisesse kuuluvad bakterid võivad siiski ravi tõttu kahjustatud saada.»