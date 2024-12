MÜÜT VÕI TÕDE Depressioon on seotud menstruatsioonivaluga

Uus uuring, avaldatud ajakirjas Briefings in Bioinformatics, viitab, et depressioon võib põhjustada menstruatsioonivalu, mitte vastupidi, nagu seni arvatud. Uuring tuvastas geenid, mis võivad seda seost selgitada, kuid eksperdid rõhutavad, et mehhanismid on keerulisemad.