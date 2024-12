Ohtlikud pliiühendid kaneelis

2024. aasta septembris avastas mittetulundusühing Consumer Reports, et kolmandik uuritud jahvatatud kaneeliproovidest sisaldas pliid rohkem kui 1 osa miljoni kohta. Selline tase on piisav, et New Yorgi osariigi rangete juhiste järgi tooted turult eemaldada.