Avastati, miks teatud terviseprobleemid tabavad varastel hommikutundidel

Teadlased Weizmanni instituudist on avastanud, miks sellised tervisehäired nagu astma ja infarkt kipuvad tekkima varastel hommikutundidel. Ajakirjas Cell Metabolism avaldatud uuring näitas, et meie ööpäevase rütmi üks võtmekomponente, valk BMAL1, reguleerib ka keha hapnikupuudusele reageerimist. See avastus võib selgitada, miks teatud terviseprobleemide esinemine on seotud kellaajaga.