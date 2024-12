Tööinspektsioon vastab: kas tööandjal on kohustus korraldada töötajale tervisekontroll?

Tervisekontrolli korraldamise eesmärgiks on teada saada, kas töö, mida töötaja teeb, ja töökeskkond, milles töötaja viibib, sobivad töötaja tervisliku seisundiga. Õigusaktides ei ole öeldud, et tervisekontroll tuleb korraldada kõikidele töötajatele, kuid raske on leida tööd, kus mõni töökeskkonna ohutegur või töö laad töötajat ei mõjutaks. Näiteks peab tööandja korraldama tervisekontrolli töötajatele, kes töötavad vähemalt poole oma tööajast kuvariga, töötavad sundasendis või kelle töös esinevad pidevad korduvad liigutused. Allolevate ohuteguritega puutuvad kokku puutuvad väga erinevates valdkondades töötavad inimesed. Näiteks puudutab see õpetajaid, tootmistöölisi, autojuhte, laotöölisi, kontoritöölisi.