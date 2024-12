See looduslik rasvamolekul teeb südamele hoopis palju head

Diabeet on seotud tõsiste südame-veresoonkonnahaigustega, nagu ateroskleroos, infarkt, kardiomüopaatia ja südamepuudulikkus. Kuigi mehhanismid, kuidas diabeet neid seisundeid põhjustab, pole täielikult selged, on teada, et krooniline põletik mängib olulist rolli.