Neeruvähi tekkeriski suurendab ootamatu tegur

Aastatel 2011–2019 tõusis neeruvähi esinemissagedus Ameerika Ühendriikides keskmiselt 1,2 protsenti aastas, muutes selle seitsmendaks kõige levinumaks vähivormiks. Samal ajal on suitsetamine, mis on teadaolev neeruvähi riskitegur, jätkuvalt vähenenud. See pani teadlased uurima teisi võimalikke riskitegureid, sealhulgas arseeni, mis on looduslikult esinev mürkaine Texase põhjavees, vahendab Medical Xpress.