Apteeker selgitab, mis aitab tilkuva nina korral hullema ära hoida

«Kõige sagedasem nohu põhjus lastel on viirused, mis levivad õhus ringleva aerosoolina ja püsivad pindadel üsna mitu tundi,» selgitab Benu Pärnu Meie apteegi proviisor-juhataja Margot Lehari. Ta lisab, et nohu ei teki otseselt külmetamisest, kuid külmetamisega võime nõrgestada nina-neelu ja kurgu limaskesti ja nii muutuvad need ümbruses ringlevatele viirustele vastuvõtlikumaks ning haigestumine toimub kergemini.

Esmased sammud nohu korral

Kui lapsel hakkab nina tilkuma, tuleb esimese asjana nohu tekitajad ninast välja loputada. «Imikutele sobib füsioloogiline soolalahus, mida võib kasutada 3–4 korda päevas. Seda on saadaval nii tilkade kui ka pihustina, samuti aaloe ekstraktiga,» selgitab proviisor. Ta lisab, et füsioloogilist soolalahust võib kasutada nii kaua kuni nohu kestab. «Kui aga lapsel on nina limaskest väga tursunud ja ei saa öösel hästi hingata, võib üle kahe aasta vanuse lapse jaoks kasutada hüpertoonilist ninaspreid või turset alandavat ksülometasoliini ninaspreid,» lisab Lehari. Oluline on alati jälgida toodete vanusepiiranguid ja kasutada ravimeid vastavalt juhistele.