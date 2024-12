Panusta teadustöösse: Tartu Ülikool kutsub osalema viirushaiguste uuringus

artu Ülikooli kaasprofessor Kristi Huik ütleb, et uuringus osalejad saavad osaks teadustööst, aidates uurida nakkushaiguste levikut ja viirushaiguste mõju rahvatervisele. Eelkõige on uuringu eesmärk koguda andmeid haiguste sümptomite leviku kohta nende isikute seas, kes ei otsi arstiabi ega tee laboratoorseid teste. Selline lähenemine aitab luua täpsema ülevaate haiguspuhangute ulatusest ja levikust, sealhulgas gripi ja COVID-19 levikust.

Teadustöös osalejatele saadetakse kord nädalas e-kiri viitega küsimustikule, kus tuleb vastata viirushaigustele viitavate sümptomite, nagu palavik või köha, esinemise kohta. «Ka sümptomite puudumise korral on vastused väärtuslikud ning uuringusse on haaratud needki inimesed, kelle haigustunnused on tagasihoidlikud ning kes tavaliselt arsti poole ei pöördu. Seetõttu saame uuringus osalejate kaudu laiapõhjalise pildi sellest, millised sümptomid on hetkel levinud,» selgitab Huik.