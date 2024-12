Elu Maal võis alguse saada ootamatust kohast

Teadlased on sageli keskendunud süvameres asuvatele hüdrotermilistele lõõridele – ookeanipõhja tornilaadsetele struktuuridele, mis eraldavad pidevalt orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete segu. Need lõõrid sisaldavad rauasulfiide, mineraale, mis võisid aidata käivitada elu tekkele viinud varajasi keemilisi reaktsioone. Samasuguseid mineraale leidub ka tänapäeva kuumaveeallikates, näiteks Yellowstone’i rahvuspargis Ameerika Ühendriikides.

Hiljutised uuringud viitavad, et iidsed maismaal asuvad kuumaveeallikad võisid mängida elu tekkes sama olulist rolli kui süvameres olevad lõõrid, kirjutab The Conversationis teadlane Quoc Phuong Tran.

Süsivesinike sidumine ehk süsinikdioksiidi muundamine orgaanilisteks molekulideks on elusorganismidele oluline protsess. Paljudel eluvormidel, sealhulgas taimedel, bakteritel ja arhedeks nimetatavatel mikroorganismidel, on selle saavutamiseks erinevad teed. Fotosüntees on üks näide.

Raua-väävli klastritega valke võime leida kõigis eluvormides. Tegelikult väidavad teadlased, et need pärinevad viimaselt universaalselt ühiselt esivanemalt – iidselt rakult, millest võis areneda välja mitmekülgne elu, nagu seda praegu tunneme.

Kui vaadata raudsulfiidide struktuuri tähelepanelikult ilmneb, et mõned neist näevad välja uskumatult sarnased raua-väävli klastritega. See viitab, et need mineraalid võisid mängida võtmerolli varases geokeemia ja bioloogia vahelises üleminekus.