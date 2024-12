Euroopa hoogustab võitlust ravimipuudusega

Novembri lõpus avalikustatud ravimipuuduse jälgimise platvormi (ESMP) kaudu saavad andmeid edastada ravimite müügilubade hoidjad, et regulaarselt teavitada tsentraalselt heaks kiidetud ravimite puudusest. Platvorm automatiseerib andmekogumise, võimaldades asjasse puutuvatel asutustel kasutada põhjalikku teavet reaalajas.

EMA tegevdirektor ameti peakontoris Amsterdamis Emer Cooke nentis, et ravimipuuduse haldamine on üks Euroopa Liidu väljakutsetest. «See survestab patsiente, farmatseute, arste ja tervishoiusüsteeme üldiselt. Oleme kõik ka ise patsiendid, nii et teame, mida tähendab, kui meile vajalikku ravimit ei ole saada. Patsiendid ei taha ravimite kättesaadavuse pärast muretseda ega olla teadmatuses, millal ravim taas müüki tuleb.»