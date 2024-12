Kanepi kasutamisega seotud haigus viib aina rohkem inimesi EMOsse

Pilt on illustreeriv.

Kanepi levikuga on sagenenud haruldase ja valusa haigusseisundi esinemine, mida tuntakse kannabinoidse hüperemeesi sündroomi (CHS) nime all. See seedetrakti häire põhjustab pikaajaliste kanepitarbijate seas tugevat valu, oksendamist ja isegi hammaste kaotust, kirjutab Medical Daily.