Eesti inimeste silmi süstiti möödunud aastal üle 22 000 korra

«Silmasiseste süstide protseduur ei ole valulik, kuid on siiski ebameeldiv, kuid praegu on see veel maailmas ainus viis kollatähni märja vormi kärbumisest tulenevate nägemishäirete pidurdamiseks ja nägemise kaotuse vältimiseks,» tõdes Turman Silmakliiniku silmaarst dr Aleksandra Nipadistova.