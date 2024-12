Uus ravimeetod pani halvatu kõndima

Sügav ajustimulatsioon on neurokirurgiline meetod, mida on traditsiooniliselt kasutatud liikumishäirete, nagu Parkinsoni tõve, raviks. Lateraalse hüpotalamuse stimuleerimine osalise halvatuse raviks on aga uudne lähenemine. Uuring näitas, et stimulatsioon parandab koheselt kõndimisvõimet rehabilitatsiooni ajal ja aitab kaasa pikaajalisele neuroloogilisele paranemisele – mõju kestab ka pärast stimulatsiooni lõpetamist. See viitab sellele, et ravi soodustab säilinud närvikiudude ümberkorraldust.