Ainevahetushäiretega seotud steatoosi ehk mittealkohoolse rasvmaksahaiguse levik on maailmas plahvatuslikult kasvamas, mida toetavad rasvumise ja istuva eluviisi sagenemine. See on juba praegu kõige levinum maksahaigus, mõjutades 30 protsenti täiskasvanutest ja 7–14 protsenti lastest ning noorukitest. Prognoositakse, et 2040. aastaks võib see arv tõusta täiskasvanute puhul üle 55 protsendi.