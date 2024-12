Aafrikas levib uus müstiline haigus, millesse on surnud mitmed inimesed

Pilt on illustreeriv ning ei ole seotud artiklis mainitud haigusega.

Aafrikat on tabanud tundmatu haiguse puhang, mis on Kongo edelaosas võtnud ligi 150 inimese elu. Tervishoiuametnikud, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), uurivad haigust, mille sümptomid sarnanevad gripile ning hõlmavad palavikku, peavalu, köha ja aneemiat.