PANE TÄHELE See suurendab südamehaiguste riski naistel

​Queenslandi Ülikooli teadlased avastasid, et naistel, kellel on kõrge geneetiline risk depressiooniks, on suurem tõenäosus haigestuda südamehaigustesse – isegi juhul, kui depressiooni ei ole diagnoositud. Uuring, mis analüüsis enam kui 300 000 inimese geneetilisi ja terviseandmeid, näitas, et see seos kehtib ainult naiste puhul, kirjutab Medical Xpress.