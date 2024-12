Pruun riis on täistera, mis sisaldab kliid, idu ja tärkliserikka tuuma. Valge riisi puhul eemaldatakse kliid ja idu, jättes alles ainult tärkliseosa. See muudab valge riisi vähem toitaineterikkaks ja kergemini seeditavaks.

Pruun riis sisaldab rohkem kiudaineid, magneesiumi, kaaliumi, rauda ja B-vitamiine. Valge riis on kiudainetevaesem, mistõttu sobib see paremini inimestele, kellel on seedeprobleeme nagu ärritunud soole sündroom.