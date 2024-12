Vähi arengut soodustab laialt kasutatav aine

Ajakirjas Nature avaldatud uuring näitas, et fruktoosi suur tarbimine suurendab veres ringlevate lipiidide taset, mida kasvajarakud vajavad rakumembraanide ehitamiseks ja kasvamiseks. See mehhanism oli sarnane erinevate vähitüüpide puhul, vahendab Washingtoni ülikool.

Fruktoosi tarbimine on 20. sajandi keskpaigast mitmekordistunud, kuna see on toiduainetööstuses magusam alternatiiv glükoosile. Seda leidub nii looduslikes allikates, nagu puuviljad, kui ka paljudes töödeldud toitudes, näiteks kastmetes ja jookides. Kuigi fruktoos ei ole otsene energiaallikas kasvajatele, muudab maks selle lipiidideks, mida kasvajarakud suudavad hõlpsalt omastada.